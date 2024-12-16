"Путін єдиний, хто винен у насильстві": Стефанчук відповів на проросійські заяви Бойка
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, реагуючи на проросійські заяви народного депутата Юрія Бойка, заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиним, хто винен у насильстві в Україні
Про це він написав у Facebook.
"Не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна - єдиного, хто винен у всьому цьому", - заявив Стефанчук.
Крім цього, він додав, що не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищені росіянами понад 500 храмів різних конфесій. Таож не можна говорити про наругу над памʼятниками, не згадуючи прострілену російськими мародерами голову памʼятника Шевченку у Бородянці.
Проросійські заяви Бойка
У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".
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Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".
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