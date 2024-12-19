Росіяни хочуть хаосу, а не перемоги Бойка на виборах
Бойко удав, що попросив вибачення і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойку. І ось чому
Ватний електорат України оцінюється, як максимум, в 15%. Причому, умовних путіністів не більше 3-5%. І росіяни прекрасно розуміють свої електоральні шанси. Вони не будуть і не збираються говорити про русскій мір. Їхні наративи будуть про інше. І перейменування, яке зачепив Бойко, — це спроба виходу за межі ОПЗЖ.
Росіяни не вірять в вибори у 2025 році. Тоді як більшість "українських" ватних блогерів діють в передвиборчій логіці. І ми аналізуємо їх дії саме в передвиборчій логіці.
Ціль росіян на 2025 рік — хаотизація і створення максимальної кількості точок конфлікту, а не перемога Бойка на виборах. Здавалося б, нічого нового, але ми вчергове наступаємо на ті самі граблі.
Що потрібно робити?
1. Людина не може ставити перед собою одночасно дві цілі: виграти війну і виграти вибори. Усвідомлення цього — відправна точка для виходу з нинішньої кризи.
2. Є важливе правило: "політики не ображаються". На жаль, наш політикум у внутрішньому і, що особливо трагічно, у зовнішньому житті носить дитячі образи. Показати дулю зараз — це ж так круто в уявленні багатьох.
Без усвідомлення цього, ми будемо скочуватися в хаос.
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Є й примітивніше речі: наприклад, розкласти на молекули виборчу кампанію в Румунії, щоб зрозуміти, як далі будуть діяти росіяни у нас. Але це ж нікому не потрібно…
Може, варто було б також поговорити про те, а хто ж очолить центр стратегічних комунікацій Мінкульту. Хоча, напевне, спочатку було б варто поговорити, а який у нього буде функціонал (крім отримання грантів) і інструментарій. Але це ж теж нікому не потрібно…
Ну, а про таку дурницю, як центр вивчення Росії, взагалі мовчу.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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