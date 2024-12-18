Політики розпочали підготовку до виборів, хоча публічно про це не говорять, - експерт Богданов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми зараз подивимось на те, що відбувається в українському політикумі, то обʼєктивно навіть ті політики, які публічно говорять, що вони не вірять у проведення виборів, готуються до них. Мене це щиро дивує, бо я на сьогодні не бачу механізмів, як вибори можуть відбутись швидко. При цьому всі політики намагаються промацати ситуацію", - пояснив Богданов.

Експерт переконаний, що якщо Валерій Залужний буде брати участь у майбутніх виборах, то він може охопити майже половину електорального поля всіх інших кандидатів.

"Щоб ви розуміли, на електорат Бойка, крім нього самого, претендують Арестович, місцями Разумков, а також Юлія Тимошенко, бо її електорат за поглядами та демографічно десь дуже сильно змішався з електоратом “синіх”. У нас є патріоти, центристи й патерналістичний електорат, за який борються Тимошенко, Арестович й Бойко. Бойко, настільки я зрозумів, почав з цим електоратом працювати раніше. Там же була заява Бойка, потім паралельно подібна заява Арестовича і Юлія Володимирівна вистрибнула зі своїми іноземцями. Разумков і не зникає, якщо подивитись на нього публікації, то він більше мімікрує під Тимошенко нульових років. Вони розуміють, що їх електорат дуже звузився. Якщо на вибори піде Залужний, то він зʼїсть половину електорального поля. У Зеленського є своє електоральне поле, у Порошенка теж є свій електорат. А цим політикам потрібно боротись за свій шматочок електорату", - додав він.