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Головна Суспільство Україна розглядає можливість запровадження онлайн-голосування на післявоєнних виборах, - Politico

Україна розглядає можливість запровадження онлайн-голосування на післявоєнних виборах, - Politico

Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
06:22
Суспільство вибори в Україні

Українська влада вивчає європейські моделі виборчого законодавства, зокрема онлайн-голосування для майбутніх виборів після закінчення війни

Зміст

Про це пише Politico.

Зазначається, що вибори в Україні після закінчення війни стануть ключовим фактором для стабілізації ситуації в країні та подальшого вступу в Європейський Союз.

"Ми повинні зрозуміти, як ми можемо демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики", - заявила голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті Олена Шуляк.

Як пише видання, навіть після війни однією з ключових проблем залишатиметься надання можливості проголосувати громадянам, які перебувають по всьому світу, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Наразі ми маємо величезну проблему з реєстром виборців, тому що люди виїхали за кордон. За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб - 6,5 мільйона", - каже Шуляк.

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За її словами, українські посадовці вивчають різні європейські виборчі моделі, щоб перейняти практику, яка б дозволила провести вільні та чесні вибори після закінчення війни.

"Нас цікавлять нюанси онлайн-голосування та технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, в тому числі з погляду ІТ-безпеки", - сказала Шуляк, додавши, що депутати також розглядають голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за дорученням, а також онлайн-голосування.

  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією та встановлення справедливого миру.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
Технології
Війна з Росією
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