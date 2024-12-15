Живуть виборами, до яких вже готуються і єдине питання, яке перед ними стоїть - "Вибори будуть навесні чи восени 2025?". Вони бігають, метушаться, збирають інформацію домовляються, займаються рекрутингом військових, блогерів і публічних осіб та готують штаби. А дарма.

Усі ці люди живуть хибними сподіваннями, що Трамп проведе перемовини, всі домовляться і будуть припинені бойові дії. А після цього будуть вибори. Так от, помилка ховається на самому початку цих розрахунків.

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Не буде ніяких перемовин поки не буде стабілізований фронт. Поки окупанти просуваються, то немає сенсу Путіну про щось домовлятися. Він буде тягнути час, а його війська будуть йти вперед. І лише коли фронт перестане зміщуватися, то він побачить, що не отримує бажане і може погодитися на перемовини.

Може, але не факт, що погодиться. І поки фронт рухається, а наші війська вимушені відступати, то забудьте про вибори. Мені дуже хочеться, щоб для всіх політиків бажання перемогти у війні стало більшим, ніж бажання виграти на виборах. Без цього нічого не буде.

Бажано, щоб зараз всі зусилля нашої влади були сконцентровані на обороні Покровська та стабілізації фронту. Якщо цього не відбудеться, і ворог візьме Покровськ, то ми отримаємо не перемовини та вибори, якими хворіють деякі політики, як на Банковій, так і за її межами, а бойові дії на Дніпропетровщині.

Забудьте про вибори. Стабілізуйте фронт. І, як казав Генерал Валерій Залужний, почніть бажати перемоги у війні більше, ніж перемоги на виборах. Тоді все зміниться.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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