Технічні можливості є, - експерт з енергетики Закревський про можливості постачання газу до Молдови

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З нас заходить туди, на Молдову, газ, він передається на Придністров’я, там, де є можливість генерації електроенергії, знову генерується електроенергія, знову передається на Молдову. Наративи, які передає Кремль давно не мають ніякого значення. По-перше, ми можемо в будь-який момент збільшити потужності перетину на Молдову, якщо нам того захочеться. Другий момент - Молдова може отримувати газ вже з Румунії, з Європи. Третій момент - ми можемо через себе транзитувати газ якщо є бажання. Але там, де найкоротші логістичні плечі у нас, там у нас країни Варшавського договору: Словаччина, Угорщина, які раптом так своїм колегам не можуть щось передати і так далі", - розповів він.

Андрій Закревський зазначив, що технічні можливості для подачі як газу, так й електроенергії до Молдови існують.

"Технічні можливості щодо електроенергії, щодо газу є. У нас є такий цікавий момент, мій друг переймається цим, коли в Чернівецькій області сходяться в одній точці Румунія, Молдова і Україна, а нижче там і Придністров’я іде. І там ціна питання дати дозволи просто між трьома країнами, щоб вони взяли і дроти кинули по полю і всі проблеми з Чернівецькою областю вирішили доступу до Євросоюзу, ну і перетинами і так далі. Питання декількох кілометрів і бізнес давним-давно б цього захотів", - сказав він.