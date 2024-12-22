Технічні можливості є, - експерт з енергетики Закревський про можливості постачання газу до Молдови
Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики Андрій Закревський розповів про можливість транзиту газу до Молдови
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З нас заходить туди, на Молдову, газ, він передається на Придністров’я, там, де є можливість генерації електроенергії, знову генерується електроенергія, знову передається на Молдову. Наративи, які передає Кремль давно не мають ніякого значення. По-перше, ми можемо в будь-який момент збільшити потужності перетину на Молдову, якщо нам того захочеться. Другий момент - Молдова може отримувати газ вже з Румунії, з Європи. Третій момент - ми можемо через себе транзитувати газ якщо є бажання. Але там, де найкоротші логістичні плечі у нас, там у нас країни Варшавського договору: Словаччина, Угорщина, які раптом так своїм колегам не можуть щось передати і так далі", - розповів він.
Андрій Закревський зазначив, що технічні можливості для подачі як газу, так й електроенергії до Молдови існують.
"Технічні можливості щодо електроенергії, щодо газу є. У нас є такий цікавий момент, мій друг переймається цим, коли в Чернівецькій області сходяться в одній точці Румунія, Молдова і Україна, а нижче там і Придністров’я іде. І там ціна питання дати дозволи просто між трьома країнами, щоб вони взяли і дроти кинули по полю і всі проблеми з Чернівецькою областю вирішили доступу до Євросоюзу, ну і перетинами і так далі. Питання декількох кілометрів і бізнес давним-давно б цього захотів", - сказав він.
- Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
- У Молдові з 16 грудня введено режим надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через проблеми постачання російського газу до Молдови з 2025 року.
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