Ми нібито маємо шукати причини війни в собі. Треба буцімто занурюватися в роздуми над своїм шкідливим бажанням зміцнювати своє Я, бо саме це якимось чином спричинило лихо…

Саме до таких висновків ведуть систематичні размишлізми осіб, які маскуючись під вільну самокритичну дискусію, намагаються виконати завдання своїх кремлівських кураторів. Їхнє завдання полягає в тому, щоб ми більше гризли себе, а не знищували ворога. Щоб ми опустили руки, здалися і дозволили будувати тут знову Малоросію або Новоросію.

Женіть підс*ачниками та зневажайте кожну гниду, яка каже, що війна через те, що ми були занадто українцями. Наша спільна провина за минулі десятиліття була лиш в тому, що ми відновлювали українське занадто повільно й толерували російське занадто тепло.

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Прізвищ гнид не буде. Вони косять під публічних інтелектуалів. Доводити співпрацю цих істот з російськими спецслужбами є завданням відповідних органів. Компетентних людей, які зі старту назвуть список тварин, що ведуть диверсійну інформаційну діяльність, ходячи по українській землі, достатньо.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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