У чому я згідний з цим покидьком, то це в тому, що історію Росії треба вчити, щоб зрозуміти, як вона програє. Вирішив зробити невеликий лікнеп отрути проти побєдобесія.

Кримська війна — поразка Росії. Це, до речі, єдиний раз, коли Росія воювала проти "колективного Заходу" і програла. Звернемо увагу на важливий момент — посеред війни помер цар Микола I, і взагалі внутрішня криза призвела до поразки.

Російсько-японська війна — поразка Росії. Одна з найганебніших поразок. В битві на Цусімі росіяни втратили 34 кораблі, а японці - 3 човни. Звернемо увагу на важливий момент — у 1905 році розпочались перші революційні спроби, які підривали Росію зсередини.

Перша світова — поразка Росії. В результаті революції армія фактично розвалилась і в березні 1918 року радянська Росія підписала Брестський мир, за яким закріпила свою поразку у війні. Знову — внутрішні фактори призвели до поразки.

Афганська війна — поразка Радянського Союзу (Росії як правонаступниці). Знову причина поразки — внутрішні реформи Горбачова і дестабілізація.

Перша чеченська — поразка Росії. Внутрішній кримінальний хаос і політичний бардак призвели до розгромної поразки російської армії.

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Ви вже зрозуміли до чого я веду: Росія часто програє війни, і майже завжди через внутрішню дестабілізацію. Найчастіше саме війна викликає цю внутрішню дестабілізацію, коли немає швидких перемог.

А я нагадаю, що для Росії швидких перемог вже немає 3 рік. Війна, яку Росія швидко не виграє, створює перенапруження її сил, і веде до краху.

І якщо ви не вірите — вчіть історію Росії, ніхто не вірив, що царський режим впаде в 1917 році.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист