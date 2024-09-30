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Війна з Росією: хроніка
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Головна Погляд Щоб справді зупинити Росію, треба вступити з нею у війну
OPINION

Щоб справді зупинити Росію, треба вступити з нею у війну

Володимир Гевко
30 вересня, 2024 понедiлок
08:03
Погляд

Еталоном політичної наївності заднім числом зробили Невілла Чемберлена, який махав папірчиком, прилетівши з Німеччини, і казав: "Я привіз вам мир"

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І хай навіть він жорстоко помилився, рівень втрат, руйнувань і жорстоких бомбардувань Великої Британії потім наочно продемонстрував, від чого Чемберлен відчайдушно намагався врятувати британців. Це вже потім Черчилль із висоти своєї поточної позиції казав своє знамените: "Хто хоче уникнути війну, отримавши безчестя, отримає і війну, і безчестя". Але це вже як у японській приказці — всі знають, як рятувати корабель, який потонув. І треба мати неабияку відвагу і ще багато чого, аби кинути свою країну в жерло великої війни, намагаючись урятувати Чехословаччину.

Щось схоже й тут. Трохи нечесно стверджувати, що Захід і США дозволяють Росії вчиняти насильство, бо вони не дозволяють і вже зробили стільки, що нам на початку 2022-го навіть і не мріялось. Але цілком очевидно: щоб справді зупинити Росію — треба вступити з нею у війну. Як із Гітлером. І через інстинкт самозбереження вони цього уникають і будуть відтягувати таке рішення до останнього. Як Україна не мала бажання до 2022 року військовим шляхом відвойовувати Крим і Донбас. Що було цілком адекватною стратегією і жодна людина у світі не називала українців через це боягузами.

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Не уявляю, що президент чи прем’єр будь-якої західної країни скаже своїм громадянам: оголошуємо Росії війну, бо вона вже геть охаміла і повбивала багато українців, - і вони такі захоплені та натхненні, ура, нарешті, давайте. Воювати з ядерною країною – чудова ідея.

Так, нам це було б вигідно і легко, бо ми вже на тому боці Рубікону і трохи перепочили б. Але не факт, що це допомогло б у дальшій перспективі. Приміром, фіни чудово опиралися совітам у їх першій війні з СРСР і мали військову й ресурсну підтримку багатьох країн. Але коли почалась Друга світова й усі зайнялися своїми проблемами й своїми арміями, СРСР без особливих проблем завершив почате, відібрав частину фінської території й перетворив Фінляндію на васала на десятки років, що ті, аж навіть вступаючи в НАТО недавно, боялися Путіна та Росію й телефонували йому попередити, що збираються вступати в НАТО. Зовсім не факт, що у великій війні всіх проти всіх (а Росія вже собі напрацювала союзників) Україні буде сильно легше. Французам уже буде пофіг ядерний удар по Києву, якщо "кинжали" летітимуть на Париж.

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Судячи з усього, дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії означає не "ми вам даємо ракети, а ви стріляйте куди хочете", а пряму залученість США чи Німеччини, бо багато далекобійної зброї передбачає не тільки саму ракету, а й систему наведення, визначення цілі та контролю. Яка залишається в США чи Німеччині, як з їхніми "таурусами". І це означатиме їх залученість у війну. Вони ж не можуть нам передати всі свої військові таємниці й технології повністю, це безглуздо. Адже для нас всіх очевидно, що розвідками, навчанням та іншими ресурсами Захід з перших днів доволі активно залучений у нашу війну.

Зрештою, може ще бути й так, що між ними існує і якась кулуарна домовленість: Путін не застосовує ядерну зброю для ударів по Україні, а Захід не допомагає Україні бити вглиб по Росії. І може, це єдина причина, чому ще Росія по нас не бахнула ядеркою. Бо все інше вони вже зробили.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Німеччина
Війна з Росією
США
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