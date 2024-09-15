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OPINION

І знову про російські ядерні випробування

Вадим Денисенко
15 вересня, 2024 неділя
18:01
Погляд

Росіяни знову грають в гру: "Росія готова застосувати ядерну зброю"

Зміст

Головна причина — тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити далекобійною зброєю вглиб Росії.. На жаль, вони близькі до успіху.

Як і раніше, я вважаю, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина — він боягуз і боїться за своє життя. Ядерна зброя знімає поки табуйоване питання, про фізичне знищення Путіна.

Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, нема нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде робити колективне рішення. Звичайно, субʼєктність якогось Бастрикіна чи Кірієнка зараз дуже умовні. Але з погляду подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму субʼєктність і прискорити транзит влади.

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Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна. І він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї, Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі й ці кадри пересадити. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість.

Нагадаю всім: повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу, а Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію для поділу світу. З великою долею імовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ізоляції РФ.

І ще раз повторю: нинішні заяви про відновлення ядерних випробувань — це частина гри, щоб не дозволити нам бити західною зброєю вглиб РФ. Тому, поки боятися точно нічого. Ніяких ядерних ударів Путін не готує.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
зброя для України
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