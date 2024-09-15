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OPINION

Тільки "добрим словом і пістолетом"...

Тарас Загородній
15 вересня, 2024 неділя
12:01
Погляд

До наших західних партнерів потрібно донести одну просту думку

Зміст

Часто стали чути ми різні пропозиції від Берліна, якісь мирні плани, суть яких полягає в тому, що давайте якось зупинятися, тому що нам терміново потрібно торгувати з Росією, і ми хочемо повернутися в старі добрі часи, коли коштом України (а зараз на кістках вже українців) будемо добре жити, смачно їсти, використовуючи дешеві енергоресурси Росії.

Я думаю, що до наших західних партнерів потрібно донести одну просту думку: шановні, ні про яке хороше солодке життя з Росією не може йти мова у вас, тому що його не повинно бути і його не буде. Оскільки ваші активи відомі, як і родовища, з яких ви качаєте сировину з Росії. І поки ви, шановні, не розв'яжете наші маленькі питання (військова допомога Україні, кордони 91 року (е можна організувати через хаос в Росії), членство України в НАТО та ЄС), якісь "хулігани" постійно будуть довбати ваші родовища та активи на території Росії й багато чого іншого.

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Але звичайно ж такі питання можуть бути вирішені дуже швидко, якщо Україна стане членом НАТО та членом ЄС, причому, не за 10 років, а за 5 і бажано в дуже прискореному темпі, тому що нам потрібно багато ресурсів.

Усі ці ваші казки про "європейську сім'ю" нам звичайно вже по барабану. Немає там ніякої європейської сім'ї. Є чистий бізнес. Але якщо ви цинічно про чистий бізнес, то й у нас чистий бізнес. Ні про яке багатство у вас мови не буде йти. Торгувати з Росією ви тільки зможете в одному випадку – коли Україна стає членом ЄС і НАТО. Тільки тоді в України з’являться ресурси, щоб знайти цих "хуліганів", які вибивають ваші підприємства на території Росії, створюють диверсії й не дають вам спокійно жити. Тільки зі стандартами НАТО та великими грошима це можливо зробити.

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В інших випадках, дорогенькі мої, допомагайте, бо по-іншому, я бачу, ви не розумієте. Тільки "добрим словом і пістолетом" вибивати та прочищати вам мозок в різних берлінах, парижах та інших хороших місцях, які вирішили, що вони можуть повернутися в солодке життя коштом українців.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
бізнес
Війна з Росією
НАТО
переговори з РФ
Перемога України
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