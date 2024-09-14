Американська стратегія війни в Україні вкрита туманом
Білий дім передав Конгресу засекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні. Так повідомляє Reuters
Документ адміністрація Байдена — Гарріс мала б подати ще у червні, але зробила це лише нещодавно.
І то після того, як республіканці пригрозили загальмувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України. Тобто знову дії Байдена поставили б під загрозу українську підтримку.
Думаю, там буде набір кліше та загальних фраз, які б виправдовували обмежену, гнучку та подекуди абсолютно провальну лінію Байдена — Гарріс в українському напрямку.
На наступних дебатах Трампа і Гарріс українське питання буде обовʼязково порушене.
Читайте також: Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
Якщо векторна позиція Трампа вже артикулюється в інформаційному просторі (з поправкою на передвиборчу маніпуляцію та бажання Трампа показати себе більш реалістичним та успішним в зовнішній політиці), то українська програма Гарріс покрита, в принципі, таємницями.
Можливо, на дебатах вона озвучить не поверхові тези, але навряд чи їй потрібно це в умовах внутрішньополітичного протистояння. Українська війна десь далеко, а простого американця хвилює інфляція, міграція, аборти. Ну, в крайньому разі Ізраїль.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе