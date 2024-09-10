Не розумію здивувань стосовно російських "лібералів". Звісно, що вони зберігатимуть імперський наратив і працюватимуть на збереження цілісності Росії. Їм так вигідно. Це повністю збігається з баченням певних кіл на Заході, тому вони й приголубили Юлію Навальну як потенційний кадровий резерв для майбутньої російської влади, яка буде красиво імітувати "демократичні зміни" в Росії, на тлі яких будуть зняті санкції та Росія отримає перепочинок перед наступним кидком.

Чи підходить це нам? Ні. Не підходить. Що робити в такому випадку нам?

Я вважаю, що Україні потрібно працювати на випередження, запропонувати свій проєкт, який дасть змогу розпочати процес дефрагментації Росії, щоб розхитати її зсередини, тим більше що в Україні є доволі зручний плацдарм у вигляді частини Курської області. Україна на даний час не капіталізує цю територію, хоча її потрібно наповнювати змістом.

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Для цього ми скромно повинні заявити Заходу й усьому світу про те, що демократична спокійна Росія може відбутися за умови її перезбирання на матриці України (можна ще скромніше назвати себе головним носієм демократії та свободи на всій Євразії). Тобто, порядки України, законодавство України тощо. Схопити за язика наших західних партнерів, які пафосно говорять про своє бажання демократії й готові за неї боротися, хоча реально нічого робити не збираються. Нам потрібно заявити своє бачення демократизації РФ і показати це на прикладі Курської області.

Росіянам не варто розказувати складні речі про НАТО і ЄС, а продемонструвати конкретні висновки від матриці України.

Перше – зараз Курська область — це єдине місце в Росії, де кадирівці не бешкетують, не ґвалтують строковиків.

Друге – місцевих жителів ніхто не принижує, з ними розмовляють на рівних. Ми часто лаємо наших чиновників, що вони крадуть, але середньостатистичний український чиновник, який не принижує людей, як російський, і краде половину бюджету – вже революція для Росії. Як і наші порядки.

Вивчати українську мову й біографію Бандери ніхто нікого не примушує, але таке бажання вітається.

Далі ми показуємо, якою може бути нова Росія і в чому привабливість української моделі для росіян. Це може спрацювати тому, що однією з причин нападу Росії на Україну було їхнє бажання позбутися будь-якої альтернативи на кордоні, яка стане поганим прикладом для російського народу. Тому вони Білорусь затоптали, Україну намагалися завжди затоптати.

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Територія Курщини, яка підтримується зараз українськими військами, на внутрішньому контурі показує, якою може бути Росія.

На зовнішньому контурі можна робити аналог французького іноземного легіону, де офіцери українці та інші нації є військовими. Там можуть бути інші союзники у нас. Ті самі поневолені народи. Цю матрицю показувати як приклад, примушувати хороших росіян діяти у своїй парадигмі – якщо ви за демократію, то продовжуйте в такому напрямку, але він можливий тільки на українських багнетах або в сателітах української армії. Так ми розвернемо деколонізацію Росії й наповнимо політичним змістом, що створить суттєві передумови для дефрагментації Росії.

Якщо вийде – то добре. Буде хаос за нову модель існування Росії. Якщо не вийде й українській армії доведеться через деякий час йти з цієї території, то залишаться хороші спогади, які обростатимуть міфами про те, як добре жилося під окупацією України. Враженнями ділитимуться з родичами з інших регіонів Росії. Місцеві жителі розказуватимуть, як спілкуються з українськими солдатами тощо. Це теж працюватиме на нашу користь.

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Україна може примусити європейські країни та Захід працювати над демократизацією Росії. Тільки диспетчером демократизації будуть не хороші росіяни, а Україна. І працюватимуть вони в матриці України. Якщо одні хороші росіяни не погодяться, то ми знайдемо інших хороших росіян.

Під цей проєкт можна знайти фінансування. Думаю, що британців може він зацікавити. У будь-якому випадку демократизація Росії або її частини (в іншій частині може бути хороша громадянська війна) вигідна з позиції бізнесу. Відкриваються ринки, відкривається доступ до сировинних ресурсів та багато іншого. Треба ось так цинічно й жорстко діяти. Потрібно перехоплювати ініціативу, і тоді ми отримаємо потрібні результати.

Що стосується фінансування цих територій, то на перших порах це потрібно робити коштом Росії. Як вони нам намагалися нав’язати з "ЛНР" та "ДНР". Тільки така схема буде тепер для Путіна – нехай він за все платить. Якщо ситуація піде за схемою дефрагментації Росії, то шляхом самофінансування. Тим більше що ці території мають непогану стартову базу.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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