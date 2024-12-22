Росіяни пригрозили вдарити по Києву новими балістичними ракетами з КНДР: в ЦПД закликали не піддаватися провокаціям ворога
Російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару" по українських "колцентрах" і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва. У ЦПД закликали не піддаватися провокаціям ворога
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - наголосили в ЦПД.
Там закликали українців слідкувати за офіційними джерелами інформації та у разі небезпеки прямувати в укриття.
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- Росія вже має на озброєнні північнокорейські ОТРК малої дальності KN-23/24 (Hwasong-11), які застосовуються окупантами для ударів по Україні від початку 2024 року.
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