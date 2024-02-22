СБУ підтвердила використання Росією північнокорейських ракет для ударів по Україні

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Правоохоронці встановили, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Унаслідок цього загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних - отримали тяжкі поранення.

"Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова, унаслідок чого загинули 3 українці. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Слідчі СБУ задокументували ці факти у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Росія обстрілює Україну зброєю з КНДР

16 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія під час обстрілів території України використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.

Голова ГУР Кирило Буданов згодом заявив, що РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба - в боєприпасах.

7 лютого заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія щонайменше 9 разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.