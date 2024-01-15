Росія отримала від КНДР близько мільйона артилерійських снарядів, - представник ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами представника розвідки, найбільш активні постачання боєприпасів з території КНДР здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада 2023 року.
"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Росії. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначив Скібіцький.
Водночас про те, чи передав Пхеньян Москві балістичні ракети для використання проти України, ГУР наразі збирає інформацію.
"Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні - про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - наголосив представник ГУР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.02 Купівля 38.02Продаж 38.81
- EUR Купівля 41.74Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе