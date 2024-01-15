Росія отримала від КНДР близько мільйона артилерійських снарядів, - представник ГУР

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами представника розвідки, найбільш активні постачання боєприпасів з території КНДР здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада 2023 року.

"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Росії. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначив Скібіцький.

Водночас про те, чи передав Пхеньян Москві балістичні ракети для використання проти України, ГУР наразі збирає інформацію.

"Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні - про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - наголосив представник ГУР.