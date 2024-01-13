Військові РФ жаліються на низьку якість снарядів із КНДР, - The Moscow Times

Про це пише The Moscow Times.

Російським військовим на озброєння надходять іранські снаряди, про які відгукуються "непогано", та "проклинають" північнокорейські. Через низьку якість пороху їх використовують у ситуаціях, де точність та й взагалі "вихід снаряда зі ствола не мають особливого значення".

Іранські снаряди залишають сліди кіптяви, від якої доводиться чистити бойок зброї, проте летять "дуже добре". Північнокорейські снаряди летять повз ціль оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

"Абсолютний кал. Якщо снаряд долетів і розірвався – у розрахунку гармати свято, всі танцюють і співають хвалебні пісні голові Кіму. Якщо снаряд не долетів і впав на голову нашій піхоті – скажіть спасибі напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису", — зазначає воєнкор Олексій Ларкін. За його словами, російської армії чекати не слід будь-якого високотехнологічного озброєння від північнокорейських виробників, "якщо вони не в стані зібрати простенький снаряд для гармати".