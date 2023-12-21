У США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами

Про це повідомила під час онлайн-брифінгу посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає Укрінформ.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - зауважила представниця США.

Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.

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"Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ", - зауважила Сміт.

За її словами, у США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що в цьому "списку бажань" Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

Сміт підкреслила, що Сполучені Штати продовжать стежити за розвитком ситуації та виявляти будь-які спроби поставити в Росію озброєння.