КНДР, Китай та Росія посилюють співпрацю, - Білий дім

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо зростаюче прагнення Росії й Китаю, а також певною мірою й Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв’язки один з одним", - сказав він.

За його словами, ці три країни були незадоволеними світовим порядком, заснованим на правилах, який США, а також союзники та партнери допомогли стабілізувати після завершення холодної війни. Саме тому, за його словами, президент США продовжує працювати над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні до належного рівня.