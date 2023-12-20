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Головна Світ КНДР, Китай та Росія посилюють співпрацю, - Білий дім

КНДР, Китай та Росія посилюють співпрацю, - Білий дім

20 грудня, 2023 середа
06:19
Світ Білий дім

У Сполучених Штатах припускають, що уряди Росії, Китаю та Північної Кореї прагнуть поглибити зв’язки між собою

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо зростаюче прагнення Росії й Китаю, а також певною мірою й Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв’язки один з одним", - сказав він.

За його словами, ці три країни були незадоволеними світовим порядком, заснованим на правилах, який США, а також союзники та партнери допомогли стабілізувати після завершення холодної війни. Саме тому, за його словами, президент США продовжує працювати над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні до належного рівня.

  • Російський "Газпром" заявив, що у суботу, 16 грудня, було встановлено новий "історичний" добовий рекорд поставок газу до Китаю.
Росія
Китай
КНДР
США
Джон Кірбі
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