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РФ заявила про новий рекорд з постачання газу до Китаю

17 грудня, 2023 неділя
23:18
Світ росія, Китай

Російський "Газпром" заявив, що у суботу, 16 грудня, було встановлено новий "історичний" добовий рекорд поставок газу до Китаю

Про це передає російський "Інтерфакс".

"16 грудня заявка китайської сторони на постачання російського газу газопроводом "Сила Сибіру" знову перевищила добові контрактні зобов'язання. "Газпром" поставив усі запитані обсяги й встановив новий історичний рекорд добових постачань газу до Китаю. Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" та CNPC", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постачання російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" розпочалося у 2019 році.

  • У кінці листопада стало відомо, що понад 20% російського скрапленого природного газу, що надходить до Європи, попри санкції ЄС перепродують.
Росія
Китай
газ
Економіка
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