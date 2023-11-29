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Головна Економіка Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times

Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times

29 листопада, 2023 середа
12:06
Економіка Російський газ

Більше п'ятої частини російського скрапленого природного газу, що надходить до Європи, попри санкції ЄС переправляється в інші частини світу, і це збільшує доходи Росії

Про це пише Financial Times.

Хоча контракти на так звану перевалку російського СПГ були заборонені у Великій Британії та Нідерландах, дані за 2023 рік свідчать про те, що дозволені партії російського газу регулярно перевантажуються між танкерами в Бельгії, Франції та Іспанії, перш ніж експортуються покупцям на інших континентах.

Переміщення суден має вирішальне значення для Росії, оскільки вона намагається якнайкраще використовувати свій арктичний флот. Перевалка зазвичай відбувається між російськими танкерами "льодового класу", які використовуються для перевезень між півостровом Ямал і північно-західною Європою, і звичайними танкерами СПГ, які потім прямують в інші порти, звільняючи судна "льодового класу" для повернення на північ.

Зазначається, що порти Бельгії, Іспанії та Франції все ще отримують значні обсяги з сибірського заводу "Ямал СПГ", найбільшими акціонерами якого є другий найбільший постачальник природного газу в Росії "Новатек", Китайська національна нафтогазова корпорація і французька енергетична компанія TotalEnergies.

"З 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу, що надійшли до ЄС у період з січня по вересень цього року, 21% було перевантажено на судна, призначені для країн, що не є членами ЄС, зокрема, Китаю, Японії та Бангладеш", - пише FT.

Так, на відміну від вугілля та нафти, російський газ не потрапив під санкції ЄС, але Європейська комісія заявила, що держави-члени повинні позбутися російського викопного палива до 2027 року.

Провідний енергетичний аналітик IEEFA Ана-Марія Яллер-Макаревич зазначила, що, хоча обсяги перевалки СПГ в Європі впали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, вони залишаються значними й потенційно могли бути проігноровані.

"ЄС не думає про це, коли говорить про заборону. Вони не беруть до уваги перевалку", - заявила вона.

Раніше ЄС імпортував 155 млрд кубометрів трубопровідного газу з Росії, що становило близько 40% від загального обсягу постачань. Щоб замінити цей газ, блок значно збільшив імпорт скрапленого природного газу з таких країн, як США, Норвегія і Катар.

Але ЄС також має намір імпортувати рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії цього року.

Політики ЄС захищають продовження імпорту з Росії, пояснюючи це довгостроковими контрактами, укладеними ще до війни, розірвання яких змусить європейські компанії виплачувати компенсацію Росії. Наприклад, бельгійська газова компанія Fluxys має 20-річний контракт з "Ямалом", що закінчується у 2039 році.

Бельгійське міністерство енергетики заявило, що воно "сповнене рішучості розв'язати цю проблему" і "збирає інформацію про ефективні підходи". "Ми визнаємо важливість пошуку шляху, який не поставить під загрозу безпеку постачання на європейському континенті", - додав представник міністерства.

  • Нещодавно міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен запропонував заборонити на національному законодавчому рівні імпорт скрапленого газу з Росії.
Росія
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газ
Європа
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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