Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
Міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен пропонує заборонити на національному законодавчому рівні імпорт скрапленого газу з Росії
Про це повідомляє Yle.
Мюккянен заявив, що заборона буде запропонована в рамках реалізації нового пакету Європейського союзу з газового ринку.
"У пакеті з'явиться параграф, який дає змогу встановити заборону. Країни ЄС можуть використати цей пункт на свій розсуд, і його легко буде ввести до законодавства Фінляндії", - пояснив він.
За словами міністра, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Фінляндії міг би бути заборонений протягом кількох років після прийняття пакету санкцій ЄС з газового ринку. Мюккянен сподівається, що переговори будуть завершені до кінця 2023 року.
За даними фінського інформагенства Uutissuomalainen, державна компанія Фінляндії Gasum продовжує імпорт зрідженого природного газу з Росії після її нападу на Україну і отримує від РФ мінімальну кількість СПГ у рамках довгострокового договору. Досі не було правових підстав для призупинення закупівель СПГ у РФ, оскільки Євросоюз не наклав санкцій на імпорт російського скрапленого газу.
- Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70% у березні 2022 року, замінивши її закупівлею з Норвегії.
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