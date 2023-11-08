Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії

Про це повідомляє Yle.

Мюккянен заявив, що заборона буде запропонована в рамках реалізації нового пакету Європейського союзу з газового ринку.

"У пакеті з'явиться параграф, який дає змогу встановити заборону. Країни ЄС можуть використати цей пункт на свій розсуд, і його легко буде ввести до законодавства Фінляндії", - пояснив він.

За словами міністра, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Фінляндії міг би бути заборонений протягом кількох років після прийняття пакету санкцій ЄС з газового ринку. Мюккянен сподівається, що переговори будуть завершені до кінця 2023 року.

За даними фінського інформагенства Uutissuomalainen, державна компанія Фінляндії Gasum продовжує імпорт зрідженого природного газу з Росії після її нападу на Україну і отримує від РФ мінімальну кількість СПГ у рамках довгострокового договору. Досі не було правових підстав для призупинення закупівель СПГ у РФ, оскільки Євросоюз не наклав санкцій на імпорт російського скрапленого газу.