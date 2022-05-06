Фінляндія у березні скоротила закупівлі нафти з РФ на 70%
Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70% у березні 2022 року, замінивши її закупівлею з Норвегії
Про це це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані митниці
"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", - зазначив головний економіст Danske Bank A/S в Гельсінкі Пасі Куоппамакі.
За його словами, зростання вартості імпорту буде "тимчасовим явищем"
У звіті статистичного управління йдеться, що в 2021 році Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії. Однак газ складає лише 5% від джерел спроживання.
- За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.
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