Фінляндія у березні скоротила закупівлі нафти з РФ на 70%

Про це це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані митниці

"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", - зазначив головний економіст Danske Bank A/S в Гельсінкі Пасі Куоппамакі.

За його словами, зростання вартості імпорту буде "тимчасовим явищем"

У звіті статистичного управління йдеться, що в 2021 році Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії. Однак газ складає лише 5% від джерел спроживання.

За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.