ЄС розгляне відтермінування для трьох країн ембарго на російську нафту до 2024 року, Угорщина просить ще більше часу, - Bloomberg

Про повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Усі інші країни-члени поступово припинятимуть імпорт до кінця 2022 року, при цьому імпорт сирої нафти буде припинено через шість місяців, а нафтопродуктів – через вісім місяців", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він проти початкової пропозиції ЄС щодо ембарго на російську нафту.. Він сказав, що хоче п'ятирічного звільнення від заборони після того, як ЄС спочатку запропонував дати країні один рік відтермінування.

Угорщина, Словаччина та Чехія є залежними від російської нафти, але на них припадає невелика частка загального імпорту ЄС з РФ .Країнам не буде дозволено продавати нафту, яку вони імпортують.

Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.