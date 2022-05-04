ЄК затвердила подану пропозицію стосовно шостого пакету санкцій щодо РФ, тепер його має затвердити Рада ЄС

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер, пише Інтерфакс-Україна.



Він наголосив, комісія одностайно підтримала пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти РФ, як того вимагає процедура.



Мамер додав, що далі має бути рішення Радаи ЄК – вона або прийме пропозицію Єврокомісії, або внесе низку змін, які вважає за необхідне.



За його словами, ембарго на російську нафту в шостому санкційному пакеті може передбачати винятки для найбільш залежних країн, які не мають можливості для такого маневру.



"Ми повністю визнаємо, що деякі держави-члени, враховуючи їхнє географічне положення, перебувають у ситуації залежності від нафти, що доставляється з Росії. І ми визнаємо специфічний характер цієї ситуації. Це варто взяти до уваги. І ми взяли це до уваги. Раді належить ухвалити рішення щодо подальшого перебігу цієї процедури", - сказав представник ЄК.

"Потрібно знайти рівновагу між тиском і зменшенням негативних наслідків, які це могло б мати", – додав Ерік Мамер.

Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

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