РФ щонайменше 9 разів била по Україні балістичними ракетами виробництва КНДР, - США в ООН
Російські терористи щонайменше 9 разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї
Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, передає "Суспільне".
"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.
За його словами, Росія є єдиним агресором у цій війні й лише вона може її закінчити сьогодні. Крім цього, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН.
- Нещодавно ще один представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.
- Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.
- А голова ШУР Кирило Буданов згодом заявив, що РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба - в боєприпасах.
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