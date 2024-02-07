РФ щонайменше 9 разів била по Україні балістичними ракетами виробництва КНДР, - США в ООН

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, передає "Суспільне".

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

За його словами, Росія є єдиним агресором у цій війні й лише вона може її закінчити сьогодні. Крім цього, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН.