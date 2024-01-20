Британські дослідники підтвердили застосування проти України ракет із КНДР
Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї
Про це повідомляє ArcGIS StoryMaps.
"10 і 11 січня 2024 року дослідницька група Conflict Armament Research (CAR) фізично задокументувала залишки балістичної ракети, яка вразила Харків, друге за величиною місто України, 2 січня 2024 року. На основі кількох унікальних особливостей, помічених під час документування, CAR установлено, що ця ракета була виготовлена в Корейській Народно-Демократичній Республіці (Північна Корея) і, ймовірно, є KN-23 або KN-24", - пишуть дослідники, додаючи, що КНДР позначає ці ракети Hwasong-11A і Hwasong-11B відповідно.
Зазначається, що обидва можливі види ракет були вперше випробувані у 2019 році та надійшли на озброєння Північної Кореї у 2020 році.
Однією з цих ракет РФ вдарила по Харкову 2 січня 2024 року.
Фото: gettyimages
Аналіз ракети
Польова слідча група CAR задокументувала ракетний двигун ракети та її хвостову частину.
CAR знайшла 4 характеристики, які свідчать, що ракета була північнокорейського походження:
- чіткі реактивні лопатні приводи
- малюнок болта навколо запальника
- наявність на одному з барометрів ракети корейського ієрогліфа (хангул)
- декілька знаків, які можуть стосуватися "заводу 11 лютого" в КНДР, де, як повідомляється, збираються ці ракети
Дослідники порівняли північнокорейську ракету з російським "іскандером", який задокументували в Україні 15 січня 2024 року.
Діаметр хвостової частини "іскандера" становить 95 см, що менше, ніж у північнокорейської ракети.
Також фахівці наголосили, що приводи реактивних лопатей північнокорейської ракети відрізняються від приводів системи "Іскандер" розмірами, формою та конструкцією.
У документації CAR і на заводських зображеннях центральний диск має 20 болтів, рівномірно розподілених по колу, що також доводить, що це саме ракета KN-23 або KN-24.
На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року як частина уламків ракети, слідчі помітили етикетку з рукописним корейським (хангул) ієрогліфом "ㅈ".
Також на кількох різних компонентах, знайдених в уламках ракети, є маркування "112", що може стосуватися заводу "11 лютого" в Північній Кореї, де, як повідомляється, збираються ці ракети.
Позначки "112" вибиті на кожному з чотирьох приводів реактивної лопатки, внутрішній частині ракетного двигуна, етикетці, нанесеній на батарею північнокорейської ракети KN-23 або KN-24, задокументовані ЦАР в Україні 10 січня 2024 року.
РФ демонструє бажання продовжувати війну в Україні, навіть ціною підриву глобальних режимів нерозповсюдження, адже Північна Корея є суб'єктом давнього ембарго ООН на постачання зброї.
Довідково. Резолюції Ради Безпеки 1718 (2006), 1874 (2009) і 2270 (2016) забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї та забороняють Північній Кореї експортувати ці матеріали.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
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