Північна Корея імовірно передала РФ балістичні ракети KN-15: що про них відомо

Вказаний ракетний комплекс відноситься до носіїв балістичних ракет середньої дальності, розповідають українські спеціалізовані військові портали "Мілітарний" та Defense-Express.

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"Оскільки на сьогодні не відомі на озброєнні російської армії комплекси будь-якого призначення зі схожим компонуванням, висока ймовірність того, що це саме північнокорейський Pukguksong-2", - зазначає, зокрема, "Мілітарний".

Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ — KPAWeaponsTracker (@KPAWeapons) December 21, 2024

Як пише Defense-Express, перші успішні випробування Pukguksong-2 (KN-15) відбулися 2017 року.

За підтвердженими даними, ракета може долати відстань у 1200-1300 км.