Північна Корея імовірно передала РФ балістичні ракети KN-15: що про них відомо
В мережі з'явилося відео нібито зняте у Тюменській області РФ, де видно доставку залізницею гусеничних машин з циліндричною верхньою частиною. Порівнюючи з доступними в мережі фотографіями ракетних комплексів виробництва КНДР, є велика схожість з Pukguksong-2 ("Полярна зоря" або KN-15 у західній класифікації)
Вказаний ракетний комплекс відноситься до носіїв балістичних ракет середньої дальності, розповідають українські спеціалізовані військові портали "Мілітарний" та Defense-Express.
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"Оскільки на сьогодні не відомі на озброєнні російської армії комплекси будь-якого призначення зі схожим компонуванням, висока ймовірність того, що це саме північнокорейський Pukguksong-2", - зазначає, зокрема, "Мілітарний".
Як пише Defense-Express, перші успішні випробування Pukguksong-2 (KN-15) відбулися 2017 року.
За підтвердженими даними, ракета може долати відстань у 1200-1300 км.
- Росія вже має на озброєнні північнокорейські ОТРК малої дальності KN-23/24 (Hwasong-11), які застосовуються окупантами для ударів по Україні від початку 2024 року.
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