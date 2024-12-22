"У тебе є завтра, а в них немає сьогодні". Біля столичного ЦУМу зібралися на акцію з вимогою сприяти визволенню полонених

Про це розповідає кореспондентка Еспресо Анна Мороз.

Учасники акції стоять на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького. Вони закликають суспільство не забувати про полонених РФ захисників України та підіймати цю тему задля якнайшвидшого визволення бранців.

На одному з плакатів написано: "У тебе є завтра, а в них немає сьогодні".