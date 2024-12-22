За добу росіяни обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще одна поранена

Про це інформує Національна поліція України.

Згідно з повідомленням, під вогонь потрапили такі населені пункти, як Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Торецьк, а також села Гришине, Стінки, Удачне та Ярова.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 79 цивільних об’єктів, зокрема 46 житлових будинків. Крім того, у селі Удачне окупанти скинули чотири авіабомби "ФАБ-250", що призвело до загибелі цивільної людини та пошкодження 12 приватних осель і будинку культури.

В Покровську війська РФ атакували п’ятьма авіабомбами "ФАБ-250" та безпілотниками, внаслідок чого одна людина отримала травми, а 10 приватних будинків, гуртожиток, адміністративні будівлі, цех, підприємство, АЗС та автобуси зазнали значних пошкоджень.

У Гришиному внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб "ФАБ-250", а потім накрив місто з артилерії – руйнувань зазнали 8 осель, гаражі, транспортні засоби, об’єкт інфраструктури.

У селі Стінки в результаті авіаудару постраждали дев’ять приватних будинків, автомобіль та лінія електропередач (ЛЕП), а в Яровій, під ураженням РСЗВ "Смерч", опинилися три господарські споруди, гаражі та автомобілі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.