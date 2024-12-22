Три місяці без зарплати: на ТОТ росіяни не виплачують кошти працівникам Бердянського порту

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

"Поки кремлівська пропаганда бреше про "покращення", реальність інша: гуманітарна криза поглиблюється, а мешканці стають усе більш залежними від окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що Бердянський та Маріупольський порти практично не функціонують. Їх основним призначенням стало вивезення награбованого зерна, при цьому річний вантажообіг становить лише кілька сотень тисяч тонн — це в рази менше, ніж мільйони тонн до 2022 року.

"Росіяни знищують економіку регіону, залишаючи по собі лише руїни й брехню", - додали у ЦНС.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про злочини окупантів, щоб забезпечити покарання для винних.