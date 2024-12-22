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Три місяці без зарплати: на ТОТ росіяни не виплачують кошти працівникам Бердянського порту

Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
15:03
Економіка зарплати

Працівники Бердянського порту, розташованого на тимчасово окупованих територіях, вже три місяці залишаються без заробітної плати

Зміст

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

"Поки кремлівська пропаганда бреше про "покращення", реальність інша: гуманітарна криза поглиблюється, а мешканці стають усе більш залежними від окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що Бердянський та Маріупольський порти практично не функціонують. Їх основним призначенням стало вивезення награбованого зерна, при цьому річний вантажообіг становить лише кілька сотень тисяч тонн — це в рази менше, ніж мільйони тонн до 2022 року.

"Росіяни знищують економіку регіону, залишаючи по собі лише руїни й брехню", - додали у ЦНС.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про злочини окупантів, щоб забезпечити покарання для винних.

  • Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області загрожують жителям штрафами за поширення інформації про аборти.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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