Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру

Про це він сказав на зустрічі з працівниками дипломатичної служби України з нагоди їх професійного свята.

"Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів. За рік, що минає, Україна змогла стати сильніше, змогла стати ближче до мети, яка обʼєднує увесь наш народ: нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло, нам потрібен справедливий мир, і кожен, кожна з вас повинні працювати саме заради цього", - наголосив президент.

За його словами, "бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців". Зеленський зауважив, що наступний рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання.

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"Ми повинні зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру", - зазначив лідер України, нагадавши, що в січні наступного року – після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки – відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Він згадав й про вибори в деяких ключових країнах – Німеччині, Польщі передусім та інших.

За словами президента, постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю, підкреслив Зеленський.

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так – хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", - резюмував лідер України.