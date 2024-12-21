"Не дозволить Путіну почати війну знову": політик Фейгін про розміщення військ країн НАТО в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Як запобігти відновленню війни? Яка цінність підписаних папірців, якщо їх порушать уже наступного ранку? Демілітаризована зона має складатися з європейських контингентів. Не американських, а саме європейських армійських контингентів. Кажуть, що там має бути до 100 000 військових, які охоплять усю 1300-кілометрову лінію фронту, створивши демілітаризовану зону. І мені здається, Трампу це подобається. Це прозвучало в тому сенсі, що лише без американців, а демілітаризована зона — це добре. Але це камінь спотикання. Путін ні за яких умов ніколи не погодиться на присутність військ НАТО, це фактично європейські армії, які прийдуть у цю демілітаризовану зону, та ще й у кількості десятків тисяч, і очевидно залишаться там назавжди. Вони вже ніколи не підуть, і Путін це чудово розуміє. А значить, не дозволять йому відновити війну, коли йому заманеться. Коли він досягне одних цілей, закріпить їх, перепідготується і знову нападе", - вважає Фейгін.



Політик вважає, що Дональд Трамп намагається підштовхнути Європу більше приділяти уваги військовим потребам та обороні. Втім, повністю самоусунутись від проблем в Європі Трамп не хоче.



"Чого хоче Трамп у кінцевому підсумку? Він справді хоче передати Європі проблеми та питання безпеки, щоб вона самостійно займалася своєю безпекою. З одного боку, це схоже на своєрідний поштовх, корисний для Європи, яка занадто розслабилася, скоротила військове виробництво, скоротила армію та відійшла від загального призову. У певний момент це, можливо, було об’єктивним рішенням — перейти на контрактну армію. Але це сильно скоротило чисельність військових контингентів і так далі. З іншого боку, одна справа — стимулювати бажання Європи більше платити, збільшити до 2%, навіть до 3% витрати на оборону та безпеку, підвищити ефективність залучення європейських армій до забезпечення оборони й безпеки на кордонах із Росією. І зовсім інша справа — повністю самоусунутися. Трамп займає позицію десь посередині", - додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон виніс на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України.

18 грудня європейські лідери зустрілись із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, аби обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні

20 грудня у Financial Times розповіли, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що планує продовжувати надавати військову допомогу Україні після своєї інавгурації