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"Не дозволить Путіну почати війну знову": політик Фейгін про розміщення військ країн НАТО в Україні

Віталій Бесараб
21 грудня, 2024 субота
18:56
Війна з Росією Володимир Путін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що Путін ніколи не погодиться на розміщення військ НАТО на українській території для контролю лінії зіткнення, адже це унеможливить повторний напад на Україну

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Як запобігти відновленню війни? Яка цінність підписаних папірців, якщо їх порушать уже наступного ранку? Демілітаризована зона має складатися з європейських контингентів. Не американських, а саме європейських армійських контингентів. Кажуть, що там має бути до 100 000 військових, які охоплять усю 1300-кілометрову лінію фронту, створивши демілітаризовану зону. І мені здається, Трампу це подобається. Це прозвучало в тому сенсі, що лише без американців, а демілітаризована зона — це добре. Але це камінь спотикання. Путін ні за яких умов ніколи не погодиться на присутність військ НАТО, це фактично європейські армії, які прийдуть у цю демілітаризовану зону, та ще й у кількості десятків тисяч, і очевидно залишаться там назавжди. Вони вже ніколи не підуть, і Путін це чудово розуміє. А значить, не дозволять йому відновити війну, коли йому заманеться. Коли він досягне одних цілей, закріпить їх, перепідготується і знову нападе", - вважає Фейгін.

Політик вважає, що Дональд Трамп намагається підштовхнути Європу більше приділяти уваги військовим потребам та обороні. Втім, повністю самоусунутись від проблем в Європі Трамп не хоче.

"Чого хоче Трамп у кінцевому підсумку? Він справді хоче передати Європі проблеми та питання безпеки, щоб вона самостійно займалася своєю безпекою. З одного боку, це схоже на своєрідний поштовх, корисний для Європи, яка занадто розслабилася, скоротила військове виробництво, скоротила армію та відійшла від загального призову. У певний момент це, можливо, було об’єктивним рішенням — перейти на контрактну армію. Але це сильно скоротило чисельність військових контингентів і так далі. З іншого боку, одна справа — стимулювати бажання Європи більше платити, збільшити до 2%, навіть до 3% витрати на оборону та безпеку, підвищити ефективність залучення європейських армій до забезпечення оборони й безпеки на кордонах із Росією. І зовсім інша справа — повністю самоусунутися. Трамп займає позицію десь посередині", - додав він.

 

Теги:
Україна
Володимир Путін
Дональд Трамп
НАТО
допомога Україні
миротворча місія
переговори з РФ
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