"Загроза набагато ширша, ніж ми уявляємо": прем'єрка Італії Мелоні попередила, що РФ може використати мігрантів, аби дестабілізувати ситуацію в Європі

Про це інформує Reuters.

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", - наголосила Мелоні.

За її словами, загроза безпеці ЄС з боку Росії чи інших країн не припиниться після завершення війни в Україні, і ЄС має бути готовим до цього.

"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки", - пояснила вона.

Мелоні закликала ЄС вжити додаткових заходів для захисту зовнішніх кордонів і запобігти тому, щоб Росія маніпулювала потоком нелегальних мігрантів.

Деякі члени ЄС, включаючи Фінляндію та Естонію, звинуватили Росію в тому, що вона дозволяє нелегальним мігрантам з Близького Сходу та інших країн в'їжджати до країн ЄС через Росію без належних перевірок, що підриває безпеку ЄС. Росія заперечує, що вона навмисно надсилає нелегальних мігрантів до Європи.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також підкреслив важливість захисту 1340-кілометрового кордону країни з Росією, назвавши його "екзистенційним" питанням для Фінляндії та інших членів ЄС і союзників по НАТО.

Мелоні зазначила, що Євросоюз помилявся в питанні міграції, фокусуючись виключно на солідарності без ефективних механізмів контролю.

"Вирішення питання нелегальної імміграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою, - наголосила вона. - В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і не дозволимо Росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку".

Попри те, що НАТО залишається основою безпеки ЄС, Мелоні додала, що блок має розглядати ширші питання, такі як критична інфраструктура, штучний інтелект, кібербезпека та ланцюги постачання, щоб адаптувати зовнішню політику і політику співробітництва до сучасних викликів.