Нідерланди відновлять прикордонний контроль через нелегальних мігрантів і контрабанду

Про це йдеться у заяві на сайті нідерландського уряду.

Очікується, що прикордонний контроль запрацює з 9 грудня. Він здійснюватиметься у такий спосіб, щоб якомога менше перешкоджати вантажним та пасажирським перевезенням.

Зазначається, що в аеропортах прикордонники перевірятимуть лише окремі рейси, де існує ризик нелегальної міграції або транскордонної злочинності.

Пропозицію відновити прикордонний контроль висловила міністерка притулку та міграції Марджолейн Фабер. Рада міністрів підтримала пропозицію. Після цього Нідерланди проінформували про зміни європейські органи та сусідні країни.

Як повідомляє суспільний мовник NOS, Нідерланди приєднаються до країн Європи, які восени цього року відновили контроль на кордоні. Зокрема, це зробили Німеччина та Франція. Наразі поліція Нідерландів проводить лише вибіркові перевірки на прикордонних пунктах.