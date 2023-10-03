Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів

Про це повідомляє Reuters.

3 жовтня Чехія і Польща вжили спільних заходів для запровадження перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною з метою стримування потоків нелегальної міграції та контрабандистів.

Посилений контроль розпочнеться в середу і триватиме 10 днів з можливістю продовження.

"Це захід, необхідний для ефективної боротьби з групами контрабандистів і нелегальною міграцією", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракузан в соціальній мережі X.

За його словами, перевірки будуть вибірковими вздовж усього кордону і будуть спрямовані на те, щоб обмежити вплив на транскордонний рух.

Уряд Словаччини розкритикував цей крок і заявив, що відреагує на нього на засіданні в середу, а прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що це питання потребує європейського вирішення.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив у вівторок, що країна зіткнулася зі стрибком нелегальної міграції та затримань.

"За останні тижні ми виявили і затримали 551 нелегального мігранта на кордоні зі Словаччиною. Ця ситуація змушує нас до рішучих дій", - сказав Камінський.