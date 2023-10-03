Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів
Завтра, 4 жовтня, Польща та Чехія вводять посилений контроль, що триватиме 10 днів, на кордоні зі Словаччиною з метою стримування потоків нелегальної міграції та контрабандистів
Про це повідомляє Reuters.
3 жовтня Чехія і Польща вжили спільних заходів для запровадження перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною з метою стримування потоків нелегальної міграції та контрабандистів.
Посилений контроль розпочнеться в середу і триватиме 10 днів з можливістю продовження.
"Це захід, необхідний для ефективної боротьби з групами контрабандистів і нелегальною міграцією", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракузан в соціальній мережі X.
За його словами, перевірки будуть вибірковими вздовж усього кордону і будуть спрямовані на те, щоб обмежити вплив на транскордонний рух.
Уряд Словаччини розкритикував цей крок і заявив, що відреагує на нього на засіданні в середу, а прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що це питання потребує європейського вирішення.
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив у вівторок, що країна зіткнулася зі стрибком нелегальної міграції та затримань.
"За останні тижні ми виявили і затримали 551 нелегального мігранта на кордоні зі Словаччиною. Ця ситуація змушує нас до рішучих дій", - сказав Камінський.
- 28 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер ввела додатковий контроль на кордонах з Польщею та Чехією для боротьби з нелегальною міграцією. Рішення про перевірки вже набуло чинності.
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