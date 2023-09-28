Задля боротьби з нелегальною міграцією: Німеччина вводить контроль на кордонах з Польщею та Чехією

Про це інформує DW.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер ввела додатковий контроль на кордонах з Польщею та Чехією для боротьби з нелегальною міграцією. Рішення про перевірки вже набуло чинності.

"Ми повинні зупинити жорстокий бізнес контрабандистів, які ризикують людськими життями заради максимального прибутку", - наголосила Фезер.

Вона зазначила, що також необхідно знизити до мінімуму вплив нововведень на людей, які живуть і працюють по різні боки кордону, та на вантажне сполучення.

Хоча Німеччина розглядала можливості стаціонарного прикордонного контролю та спільного контролю з Польщею та Чехією, Фезер поки що не встановлювала довгострокового контролю на кордонах Німеччини з цими країнами.

Згідно з даними МВС Німеччини, кожен четвертий нелегальний мігрант з третіх країн потрапляє до Німеччини за допомогою контрабандистів. До кінця серпня кількість таких мігрантів перевищила 20,3 тис. особи, багато з яких прибули з Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку.