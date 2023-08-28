Протягом доби понад 100 нелегалів намагалися переткнути кордон Польщі з Білоруссю
За останню добу, 26 серпня, кордон між Польщею та Білоруссю намагався переткнути 101 нелегал, серед яких були мігранти з Конго та Ірану
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі та Польське радіо.
"Білоруські служби постійно доставляють іноземців до кордону для нелегальної міграції через Польщу. Це прибутковий бізнес для режиму РБ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що група агресивно налаштованих іноземців атакувала камінням польських прикордонників у зоні відповідальності прикордонного поста в Дубичах Церковних.
Загалом за два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.
- У п'ятницю, 18 серпня, кордон Польщі з Білорусі намагалися незаконно перетнути 123 громадяни інших країн. Водночас на білоруському кордоні з нелегальних мігрантів вимагають по 10 тисяч євро.
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