Протягом доби понад 100 нелегалів намагалися переткнути кордон Польщі з Білоруссю

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі та Польське радіо.

"Білоруські служби постійно доставляють іноземців до кордону для нелегальної міграції через Польщу. Це прибутковий бізнес для режиму РБ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група агресивно налаштованих іноземців атакувала камінням польських прикордонників у зоні відповідальності прикордонного поста в Дубичах Церковних.

Загалом за два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.