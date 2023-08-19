Білорусь бере з нелегальних мігрантів по 10 тисяч євро, - прикордонники Польщі

Про це йдеться на сторінці прикордонної служби Польщі у Twitter.

Зазначається, що серед нелегалів, які намагалися прорвати полсько-білоруський кордон, були громадяни семи країн: Ефіопії, Еритреї, Сомалі, Сирії, Ємену, Ірану та Єгипту.

"Білорусь приваблює до кордону з Польщею іноземців з усього світу, адже білоруська сторона заробляє на кожному іноземці гроші", - йдеться у повідомленні.

Так, за словами польської прикордонної служби, вартість перетину кордону до Європи для мігрантів становить до 10 000 євро.