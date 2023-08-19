Білорусь бере з нелегальних мігрантів по 10 тисяч євро, - прикордонники Польщі
У п'ятницю, 18 серпня, кордон Польщі з Білорусі намагалися незаконно перетнути 123 громадяни інших країн. Водночас на білоруському кордоні з нелегальних мігрантів вимагають по 10 тисяч євро
Про це йдеться на сторінці прикордонної служби Польщі у Twitter.
Зазначається, що серед нелегалів, які намагалися прорвати полсько-білоруський кордон, були громадяни семи країн: Ефіопії, Еритреї, Сомалі, Сирії, Ємену, Ірану та Єгипту.
"Білорусь приваблює до кордону з Польщею іноземців з усього світу, адже білоруська сторона заробляє на кожному іноземці гроші", - йдеться у повідомленні.
Так, за словами польської прикордонної служби, вартість перетину кордону до Європи для мігрантів становить до 10 000 євро.
- Також 6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні сталася чергова провокація - прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни.
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