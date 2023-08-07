"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
У неділю, 6 серпня, на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни
Про це повідомляє Державна служба охорони кордону Латвії.
Зазначається, що під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів співробітники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огорожі.
За словами латвійської держприкордонслужби, білоруси допомогли нелегалам подолати паркан, перетиснувши дроти. Потім вони залатали дірку, яка утворилася в огорожі, щоб мігранти не могли повернутися назад.
Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни відправлення згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією.
- Також 31 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає розміщення найманців ПВК Вагнера у Білорусі серйозною загрозою для своєї країни.
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