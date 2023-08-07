Про це повідомляє Державна служба охорони кордону Латвії.

Зазначається, що під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів співробітники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огорожі.

За словами латвійської держприкордонслужби, білоруси допомогли нелегалам подолати паркан, перетиснувши дроти. Потім вони залатали дірку, яка утворилася в огорожі, щоб мігранти не могли повернутися назад.

Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни відправлення згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією.