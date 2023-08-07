Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією

"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією

7 серпня, 2023 понедiлок
14:35
Світ Білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією

У неділю, 6 серпня, на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни

Про це повідомляє Державна служба охорони кордону Латвії.

Зазначається, що під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів співробітники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огорожі.

За словами латвійської держприкордонслужби, білоруси допомогли нелегалам подолати паркан, перетиснувши дроти. Потім вони залатали дірку, яка утворилася в огорожі, щоб мігранти не могли повернутися назад. 

Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни відправлення згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією.

  • Також 31 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає розміщення найманців ПВК Вагнера у Білорусі серйозною загрозою для своєї країни.
Білорусь
Латвія
мігранти
Держприкордонслужба
Читайте також:
Погода в Україні
5 серпня, 2023 субота
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
6 серпня, 2023 неділя
На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.88
    Купівля 36.88
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
15:08
На фото: затримання
Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
15:02
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
15:01
Ексклюзив
мости на Чонгар та Геніческ
Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині
14:58
В Україні зріс попит на вживані легківки, - Укравтопром
14:49
Зоря
Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
14:42
Ексклюзив
росія, Китай
Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом
14:30
Ексклюзив
Володимир Огризко
Поки армію Росії не зламають в Україні: Огризко прокоментував доцільність проведення самітів щодо завершення війни
14:13
Оновлено
ЄС - Китай
"Допомогли зміцнити міжнародний консенсус": МЗС Китаю про підсумки переговорів щодо України в Джидді
14:05
OPINION
Віктор Трегубов
Єдиний схожий злочин Кремль проти України чинив лише раз
13:53
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
13:45
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
13:43
Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ
13:40
"Мавка.Лісова пісня"
На Amazon Prime в Іспанії відбулася прем'єра української "Мавки"
13:40
Китай
У Китаї знайшли стародавній череп: він не схожий на жодний людський, який бачили раніше
13:40
Новини компаній
На фото: новий комплекс Ferrexpo
Компанія Ferrexpo встановила новий комплекс пресової фільтрації для підвищення енергоефективності
13:39
зерно, зернова угода
"Готуємо до виконання рішення Ставки щодо "зернового коридору": Зеленський провів селекторну нараду
13:38
Ексклюзив
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
В'ятрович пояснив, чому його насторожує ідея українізації радянського монумента "Батькіщина-мати"
13:30
Оновлено
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск відповів Цукербергу на пропозицію провести бій 26 серпня
13:24
хакери
"Інформація передана Силам оборони України": хакери зламали сайт московського БТІ
13:22
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучила кокаїну на $500 тис.
13:17
Оновлено
На фото: обміняні військовополонені
Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
13:10
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди"
13:06
ракети Taurus
У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, – нардеп Чернєв
12:58
гроза
В Україні потроху спадає спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 серпня від Наталки Діденко
12:49
Росіяни мають намір використовувати ТОТ України як сміттєві полігони: подробиці
12:39
Китай
Обсяги китайського експорту впали до найнижчого з 2020 року рівня, - Reuters
12:27
Зміна клімату може поглибити боргову яму для 59 країн, - дослідження
12:26
будиночок Поліни Райко
В Україні від дій РФ постраждали 763 об'єкти культурної спадщини: найбільше – на Харківщині
12:22
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат пояснив, як "кинджали" опинилися в небі Білорусі під час обстрілу України 5 серпня
12:02
OPINION
Сергій Таран
Зустріч у Саудівській Аравії: без Росії
11:58
гвинтокрил
У Каліфорнії зіткнулися два пожежні гелікоптери: загинуло троє людей
11:42
Ексклюзив
Світ без Росії - сухий залишок саміту в Саудівській Аравії, - експерт Центру близькосхідних досліджень
11:40
ЗСУ
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині
11:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
11:28
Українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків, – Укренерго
11:28
рубль долар
У Росії курс рубля впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
11:18
Оновлено
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці у Полтаві: кількість постраждалих зросла до трьох
11:05
крилата ракта "Калібр"
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі й завели ракетоносій до пункту базування
11:01
обстріл Херсонщина
Російські війська зранку вдарили по Херсонщині: поранено чоловіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV