Про це повідомляє мовник LRT.

"З моменту появи перших повідомлень про те, що в Білорусі можуть бути розміщені (бойовики, - ред.) ПВК Вагнера, я відразу сказав, що ми не можемо виключати таку загрозу", - наголосив Науседа.

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Він не виключає можливі провокації проти Литви, Польщі та Латвії.

"Навіть якщо основні сценарії відрізняються або ми хочемо припустити, що ці сценарії різні і що, можливо, група Вагнера буде спрямована в Африку чи інші місця, справді дуже спокусливо бути тут, недалеко від нашого кордону, щоб не використовувати нашу присутність для різних провокацій. Тому я вважаю, що загроза серйозна", - вважає литовський президент.

За його словами, дії Литви в цьому аспекті тривалий час були заморожені. Проте після заколоту ПВК Вагнера в Росії Литва вжила додаткових дій безпеки, тому нині "ситуація контролюється, розвідка посилюється".

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"Також немає жодних перешкод для того, щоб литовська армія прийшла на допомогу прикордонникам (за потреби). Це обов’язково буде зроблено", – додав Науседа.

Вагнерівці в Білорусі та загроза для країн ЄС

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

У липні в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. А Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня.