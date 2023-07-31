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Діями Вагнера створюється нова гібридна загроза в Європі, - Згурець

31 липня, 2023 понедiлок
09:38
Світ Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що вагнерівці на кордоні Білорусі з країнами НАТО можуть намагатися створити певну зону невизначеності

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз потенційно створюється нова гібридна загроза в Європі діями Вагнера. Така загроза може бути на межі того, щоб у разі активності вагнерівців країни НАТО не могли діяти консолідовано, а також, щоб створилася певна зона невизначеності. Бо, як, умовно кажучи, визначити, кому належать вагнерівці, у яких начебто немає ніяких підстав бути пов'язаними з міністерством оборони Росії або з білорусами, з якими теж нічого не підписували?  Тобто Вагнер – це просто злочинне угруповання. Чи можна за це бити ракетами по Москві, якщо, наприклад, вагнерівці захоплять Сувальський коридор? То, начебто, правових основ для цього немає", - прокоментував військовий експерт.

Сергій Згурець зауважив, що такими  гібридними підходами росіяни зараз спробують розхитати ситуацію, використовуючи вагнерівців.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору

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Вагнергейт
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