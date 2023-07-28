Про це інформує моніторингова група Белорускі Гаюн.

"На цю мить трасою М5 від Бобруйска в напрямку Осиповичів рухається 13-та колона найманців ПВК Вагнера, яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що в колоні є бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗи, автобуси, тентовані та бортові КамАЗи, фури та урали, пікапи, легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором і буханки.

Фото: Белорускі Гаюн

Деякі бронеавтомобілі рухаються зі зміненою задньою частиною, на який нанесено хрест, як санітарна машина. Також у колоні помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням кольорів та гербом Білорусі.

Транспорт їде з номерами "ЛНР" чи РФ у супроводі поліції.

"На цю мить колона проїжджає Осиповичі й далі, як і всі попередні, піде у напрямку хусткового табору ПВК Вагнера у село Цель", - додають у повідомленні.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи ПВК Вагнера шукають в Білорусі людей, готових воювати проти Литви та Польщі.

Учора 27 липня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула вже дванадцята за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.