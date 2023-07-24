Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко посилили інформаційні операції щодо Заходу, говорячи, що контрнаступ України нібито провалився, та заявляючи, що ПВК Вагнера нібито становить загрозу для Польщі", - йдеться у повідомленні.

Високопоставлені західні та українські лідери та ISW продовжують вважати, що ще занадто рано давати оцінку українському контрнаступу, оскільки Україна все ще має значні незалучені підготовлені сили й зберігає здатність розпочати вирішальні операції в будь-який час і у будь-якому місці за власним вибором.

"Немає жодних ознак того, що бойовики Вагнера в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина, яка поклала край збройному повстанню, була передача Вагнером такої зброї Міністерству оборони РФ", - зазначили аналітики.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".