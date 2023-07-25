Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією До Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями, - Білоруський Гаюн

До Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями, - Білоруський Гаюн

25 липня, 2023 вiвторок
19:49
Війна з Росією ПВК Вагнера

У вівторок, 25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан") є характерним транспортним засобом ПВК Вагнера, раніше ці автомобілі у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксувалися.

Моніторингова група повідомляє, що колона, скоріш за все, рухається до польового табору в селі Мета.

Скільки вагнерівців уже прибуло до Білорусі

Раніше Беларускі Гаюн писав, що з 11 по 18 липня до Білорусі прибуло щонайменше 5 колон вагнерівців - це близько 382-400 машин, а кількість найманців у Білорусі, за інформацією групи, вже становило 2000-2500 осіб.

20 липня до країни прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

У неділю, 23 липня, до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

Білорусь
Вагнергейт
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
Арвідас Анушаускас
25 липня, 2023 вiвторок
"Частина інформаційної війни": у міноборони Литви відреагували на слова Путіна про спільну з українцями бригаду і загрозу окупації заходу
25 липня, 2023 вiвторок
Контрнаступ України не буде швидким та легким: в ISW назвали причини
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
20:07
Оленівка
В ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS
20:03
OPINION
Ігор Гулик
… Хто купався голим?
20:00
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
19:46
Оновлено
Колишнього одеського військкома Борисова заарештували з правом внесення застави
19:23
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 7 дронів, — Генштаб
19:23
пожежа в Греції
У Греції впав літак, який гасив лісові пожежі: обидва пілоти загинули
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 517 дня війни: Мураєву повідомили про підозру у держзраді, а ЗСУ "мінуснули" російський гелікоптер
18:54
На фото: Юрій Горбунов
Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець"
18:39
На Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" української режисерки Бурячкової
18:29
Оновлено
У Росії "суд" продовжив арешт до 13 листопада 18 бійцям батальйону "Айдар"
18:25
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Багато українців позбавлені права на правосуддя, - заступник голови правоохоронного комітету Ради Осадчук
18:16
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави нардепа від ОПЗЖ Пономарьова
18:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Мінкульт як міністерство слабкості
18:04
гроза
У більшості регіонах Україні стане прохолодніше, очікуються дощі: прогноз погоди на 26 липня від Наталки Діденко
18:03
Оновлено
Олексій Навальний
Навальний та Ходорковський назвали терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
18:02
Новини компаній
Театр компанії Ferrexpo збирає гроші на ЗСУ і планує привезти виставу до Києва
17:52
Львів- місто шпигунів!
МЗС Молдови викликало посла РФ через журналістське розслідування про шпигунство за владою країни
17:45
Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових
17:40
"Починаємо підготовку плану взаємосумісності з НАТО": Зеленський провів нараду з представниками парламенту й уряду
17:18
День ідей в Одесі присвятили питанням відродження українського бізнесу
17:12
MH17
У Нідерландах суддя, яка намагалася вплинути на справу MH17, пішла у відставку
17:10
Ексклюзив
окупанти
Ворог усе частіше не доїжджає залізницею до Мелітополя, - Федоров
17:03
Ексклюзив
генератори
"Зима може бути складнішою, ніж торік": експерт з енергетики закликав українців готувати павербанки та генератори
17:00
Оновлено
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
Водію, який збив трьох військових на блокпості в Києві, повідомили про підозру
16:58
Маріуполь
У Маріуполі окупанти назвали школу іменем генерала Кутузова, який обстрілював місто
16:50
Україна закачала у сховища 80% газу для опалювального сезону
16:43
Київ збільшив фінансування військових підрозділів до 5 млрд грн
16:30
Оновлено
сигарети, табак
Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки на сигарети та алкоголь
16:25
Російський винищувач пошкодив американський безпілотник над Сирією
16:21
російські окупанти
На ТОТ Запорізької області росіяни погрожують депортувати вчителів, які відмовилися від співпраці
16:17
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Систематичні удари по Криму - ознака підготовки до просування ЗСУ на півдні та деокупації півострова, - експерт Defense Express Рябих
16:04
OPINION
Віктор Бобиренко
Ткаченка не шкода, але суспільство аплодувало б відставці іншого кадра
15:56
діаліз лікарня
Комунікація за допомогою руху очей: нове дослідження показало прогрес у пацієнтів з синдромом замкненої людини
15:37
Оновлено
Юрій Арістов
Нардеп Арістов написав заяву про складання повноважень
15:35
Одеса. Будинок Вчених
РФ вдарила по Будинку вчених в Одесі: наслідки обстрілу. Фоторепортаж
15:32
Ірина Данилович
Незаконно засуджену кримську журналістку Данилович перевели до в'язниці у РФ
15:16
на фото: Олександр Сирський
Сирський побував на передовій та заявив про необхідність корегування планів на Бахмутському та Лиманському напрямках
15:14
факел Олімпіади-2024
У Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:59
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Поблизу Старомайорського ЗСУ мають певний успіх, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV