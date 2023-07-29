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Понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору, - Моравецький

29 липня, 2023 субота
13:49
Світ Матеуш Моравецький

Понад сто найманців ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі, рушили в бік Сувальського коридору, що об'єднує території країн Балтії з Польщею та відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що вже понад два роки Польща має справу з постійними нападами на свій кордон. Так, лише цьогоріч було здійснено 16 тис. спроб нелегального перетину.

"Зараз ситуація ще більш небезпечна – понад 100 найманців групи Вагнера рушили до Сувальського коридору. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі", - написав Моравецький.

Моніторингова група Белорускі Гаюн додає, що вагнерівці могли відправитися на полігон "Гожський" 6-ї механізованої бригади збройних сил РФ для проведення тренувань із білоруськими військовими. Полігон розташований в Гродненському районі, поблизу кордону з Литвою та Польщею.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. А вже 25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

Росія
Польща
ЄС
Білорусь
Латвія
Естонія
Литва
Вагнергейт
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