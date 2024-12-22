У бою проти росіян на Курщині загинув командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія
У російсько-українській війні загинув ще один грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія
Про це інформує Interpress News із посиланням на МЗС Грузії.
Повідомляється, Бадрі Кварацхелія воював проти російських окупантів у Курській області. Там же він отримав смертельне поранення.
Військовий був командиром "Вільної Грузії".
- Також нещодавно на війні проти російських бойовиків загинув грузинський доброволець - 24-річний Леван Лохішвілі.
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