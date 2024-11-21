На війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі
На війні проти російських бойовиків загинув грузинський доброволець - 24-річний Леван Лохішвілі
Про це повідомляє Ехо Кавказа.
Зазначається, що захисник загинув 19 листопада у Херсонській області внаслідок вибуху саморобного дрона.
"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", - розповів побратим загиблого захисника Олександр Рогава.
Леван Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї Одеської бригади. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду до України працював кухарем.
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