На війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Зазначається, що захисник загинув 19 листопада у Херсонській області внаслідок вибуху саморобного дрона.

"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", - розповів побратим загиблого захисника Олександр Рогава.

Леван Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї Одеської бригади. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду до України працював кухарем.