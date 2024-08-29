На війні проти Росії загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зазначається, що чоловіку було 49 років. Захисник України був уродженцем Сухумі, біженцем з Абхазії.

Крім цього, раніше Віктор Кіпрітіді служив у добровольчому "Грузинському легіоні", який воював у лавах Сил оборони України.

Подробиці загибелі Кіпрітіді не повідомляються. Тіло бійця доставлять до Грузії 30 серпня.

Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 60 грузинських бійців.