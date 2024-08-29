На війні проти Росії загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді
На війні проти російських окупантів загинув грузинський військовий, уродженець Сухумі, Віктор Кіпрітіді. Раніше він служив у "Грузинському легіоні"
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Зазначається, що чоловіку було 49 років. Захисник України був уродженцем Сухумі, біженцем з Абхазії.
Крім цього, раніше Віктор Кіпрітіді служив у добровольчому "Грузинському легіоні", який воював у лавах Сил оборони України.
Подробиці загибелі Кіпрітіді не повідомляються. Тіло бійця доставлять до Грузії 30 серпня.
Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 60 грузинських бійців.
- На початку серпня у Луганській області загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен, який захищав Україну від російських окупантів.
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