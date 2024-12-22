Атака на хімпідприємство в Ростовській області, вибух на базі Північного флоту РФ у Муранську і на ТОТ Донеччини: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня удар припав на хімпідприємство в Ростовській області, вибух лунали і на базі Північного флоту РФ у Муранську, а дрони завітали на ТОТ Донеччини
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Підірваний російський генерал у Москві, уражений Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ та атака на хімпідприємство там, а також вибух на базі Північного флоту РФ у Муранську
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За інформацією джерел, за цим стоїть СБУ. "Кирилов був воєнним злочинцем й абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових", – кажуть у джерелі. Зазначається, що самокат із вибухівкою підірвали, коли Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. У результаті обоє померли. Тим часом слідчий комітет РФ, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві вибухнув самокат, який стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок цього загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов і його помічник. За неофіційними даними Telegram-каналу Baza, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до керма самоката, що стояв біля під'їзду. При цьому, попередньо, вибух стався на висоті близько метра від землі. "У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило скло. Також було пошкоджено і службову машину генерала", – йшлося у дописі.
- У ніч на 19 грудня росіяни повідомили про атаку дронів – нібито збито 84 БПЛА. Сили й засоби Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими частина Сил оборони уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області. Це єдиний НПЗ, який працює в Ростовській області – він використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ. Унаслідок атаки на НПЗ почалася пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Російське міністерство оборони заявило, що сили ППО РФ нібито знищили 84 безпілотні літальні апарати. Зокрема, 36 БПЛА було знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Білгородської області, 6 – над територією Воронезької області, по 3 – над територіями Курської й Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю.
- Тим часом рух опору підпалив паливозаправники окупаційної російської армії в Новосибірську. "На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", – йшлося в повідомленні.
- А 18 грудня у Росії заявили про застосування Україною 10 ракет ATACMS та Storm Shadow по підприємству в Ростовській області. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під обстрілом опинилось одне з найбільших хімічних підприємств РФ. У російському відомстві поінформували про начебто збиття усіх ракет ATACMS і трьох з чотирьох Storm Shadow. Невдовзі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що під атакою у Ростовській області опинився ФКП "Комбінат Кам’янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств РФ, яке займається виробництвом ракетного палива, зокрема, спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі. Крім того, там виготовляють вибухові речовини, компоненти для боєприпасів та утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.
- В районі бази Північного флоту РФ у Мурманську 20 грудня також прогримів вибух. Що цікаво, саме там відбувається тестування ракет "Циркон", а також розташовані командні центри й склади боєприпасів. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ця база забезпечує РФ можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни. Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км. Кораблі Північного флоту є носіями ракет "Калібр", які Росія протягом війни запускає по території України. Північний флот також виконує завдання з розвідки та протидії силам НАТО з прицілом на Арктику.
- Окрім того, 20 грудня стало відомо, що за тиждень до того на аеродромі "Остаф’єво" у Московській області вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн. "ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – наголосили розвідники.
- У ніч на суботу, 21 грудня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. Над чотирма областями й акваторією Чорного моря начебто збили 19 дронів. За їхніми даними, 9 дронів ППО збила над територію Білгородської області, 5 – над Воронезькою областю і по одному над Курщиною і Краснодарським Краєм. Також ще три БПЛА буцімто нищили над акваторією Чорного моря. Як писав російський телеграм-канал SHOT, уранці у Сочі пролунали вибухи. Як стверджують місцеві, починаючи з 05:50 за місцевим часом, вони чули від 7 до 10 вибухів у Лазаревському. За їхніми словами, від цього "затремтіли вікна в рамках і спрацювала сигналізація у машин".
- А вранці суботи, 21 грудня, під атакою безпілотників опинилося місто Казань, що в російській республіці Татарстан. Дрони начебто влучили у верхні поверхи будинків в елітних житлових комплексах. Протягом дня місцеві повідомляють про вибухи, які долинають із порохового заводу. На відео, які публікували у мережі, видно влучання дрона у верхні поверхи будинку. Перед тим місцеві також чули вибухи. Згодом стало відомо, що в багатоповерхівку влучив другий дрон. Пізніше повідомлялося, що у Казані внаслідок атаки дронів пошкоджено вже три будинки – 37-поверховий ЖК "Блакитне небо", 23-поверховий ЖК "Мангеттен" та 5-поверховий житловий будинок. Пізніше мерія Казані підтвердила загоряння у будинках у трьох районах – Радянському, Кіровському та Приволзькому після атаки БПЛА.
- Уночі неділі, 22 грудня, росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область. У селищі Стальний Кінь сталася пожежа на нафтобазі. "Наразі Орловська область знову зазнає масованої атаки безпілотників, у результаті якої сталося чергове загоряння на об’єкті паливної інфраструктури в селищі Стальний Кінь Орловського муніципального округу. Прошу зберігати спокій, атака все ще триває. На цей момент інформації про жертви та постраждалих немає", – написав голова регіону у телеграм. Він додав, що на місці події працюють оперативні служби, які вживають заходів для ліквідації наслідків займання. Як писали місцеві пабліки, мешканці Орла уночі поскаржилися на декілька глухих вибухів, після чого було видно яскраві спалахи в стороні нафтобази.
Знищений склад з боєприпасами на ТОТ Донеччини
- Служба безпеки України за допомогою дронів знищила російський склад з боєприпасами поблизу села Маркине, що на тимчасово окупованій частині Донецької області. За даними видань, на складі зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати й мільйони патронів різного калібру. Джерела також повідомили, що внаслідок спецоперації на ворожому об'єкті всю ніч лунали вибухи. Окрім складу з боєприпасами, знищено також і склад паливно-мастильних матеріалів, що був розташований поряд.
Думки експертів
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков відзначає важливість такої розробки, як ракета-дрон "Пекло".
"Росія пристосувалася до використання Україною дронів, захистивши нафтопереробні заводи і нафтобази спеціальними вогневими групами. Вони використовують металеві троси та клітки для захисту від дронів, але це неефективно проти крилатих ракет, що летять на швидкості 700 км/год", – зазначив військовий експерт.
А військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак вважає, що РФ тривалий час планує реалізувати на території України щось схоже на те, що Україна робить у Росії.
"За час повномасштабного вторгнення росіяни не змогли здійснити на території України щось серйозне, окрім ракетних обстрілів. Їхні дії обмежуються коригуванням вогню, підпалами українських автівок і вибухами біля ТЦК. Окупанти мають на меті вбити когось на українській території або за кордоном, щоб створити великий резонанс всередині суспільства. Це може бути український командир добровольчого підрозділу, посадовець Генерального штабу, відомий силовик або медійна особа. Росіяни сильно розраховують на такі заходи", – заявив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе