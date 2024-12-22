Атака на хімпідприємство в Ростовській області, вибух на базі Північного флоту РФ у Муранську і на ТОТ Донеччини: де в росіян вибухало та палало цього тижня

лідчий комітет РФ, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві вибухнув самокат, який стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок цього загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов і його помічник.

–

или й засоби Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими частина Сил оборони уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області. Це єдиний НПЗ, який працює в Ростовській області – він використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Російське міністерство оборони заявило, що сили ППО РФ нібито знищили 84 безпілотні літальні апарати. Зокрема, 36 БПЛА було знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Білгородської області, 6 – над територією Воронезької області, по 3 – над територіями Курської й Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю.